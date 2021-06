French Open

Djokovič je spolu se Švédem Robinem Söderlingem jediným tenistou, který na pařížské antuce dokázal Nadala porazit. Srb má i v celkové bilanci mírně navrch (29:28), ale se Španělem na Roland Garros prohrál sedm z osmi zápasů včetně loňského finále, v němž dostal "kanára". Jediné letošní utkání před měsícem ve finále antukového turnaje v Římě také vyhrál pětatřicetiletý Nadal.

"Samozřejmě je to hodně očekávané semifinále. Není to jako každý jiný zápas, naše rivalita se už zapsala do historie tohoto sportu. Věřím si. Vím, že můžu vyhrát, jinak bych tu nebyl. Bude to velká bitva," očekává Djokovič.

Jejich duel bude důležitý také z hlediska historických rekordů. Nadal by se v případě celkového pařížského triumfu ziskem 21. titulu odpoutal na prvním místě od Rogera Federera, osmnáctinásobný šampion Djokovič by na druhou stranu získal možnost stáhnout ztrátu na své dva soupeře.