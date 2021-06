Vítězstvím ve dvouhře i čtyřhře na French Open navázala mimo jiné na krajanku Martinu Navrátilovou, Američanky Billie Jean Kingovou a Chris Evertovou či na Australanku Margaret Courtovou. "Ještě mi to nedochází, protože jsem neměla čas nic přečíst, s nikým se o tom pobavit, Přijde to později, až se podívám, které ostatní hráčky to vyhrály. Je to příjemné, mám radost, je to nádherné, nedá se to popsat. Je to zajímavý pocit a těším se, jak to bude dál."

Krejčíková hrála letos v Paříži dvouhru, čtyřhru i dva zápasy smíšené čtyřhry. Dohromady strávila na kurtu skoro čtyřiadvacet hodin. "Jsem unavená. Bolí mě nohy, ale vážné to není, jen jsem toho moc nahrála. Potřebuju zrelaxovat. Těším se na rodinu a své přátele," řekla.

Po vítězství ve finále dvouhry nemohla usnout a před duelem o titul ve čtyřhře se necítila dobře, "Asi nejhůř tady za celou dobu, ale dopadlo to dobře. Snad to na kurtu ani nevypadalo, že jsem se cítila blbě. Nechybovaly jsme, nedělala jsem zbytečný věci. Hrozně si toho cením," řekla.

Čtyřhru zvládla skvěle Siniaková. Až na několik dvojchyb na kurtu zářila. Především na síti trápila americko-polskou dvojici Bethanie Matteková-Sandsová, Iga Šwiateková. "Před zápasem jsem byla dost nervózní, ale pak se to povedlo a na síti mi tam spadlo skoro všechno. Nevím, jestli to byl můj nejlepší zápas, ale jsem šťastná, že máme trofej znovu," řekla Siniaková.

Po vítězství ve čtyřhře si zajdou v Paříži na večeři. "A dáme si skleničku šampaňského. Normálně nepiju, ale je čas na oslavu," podotkla s úsměvem Krejčíková, která by se měla po krátké zastávce doma znovu objevit ve hře na turnaji na trávě v Bad Homburgu, který startuje 20. června.

Siniaková zavzpomínala, že právě v Paříži začala v roce 2013 jejich spolupráce v soutěži juniorek. "Bylo to štěstí, ani jedna z nás neměla parťačku, tak jsem se daly dohromady," vyprávěla. Tehdy juniorku French Open s Krejčíkovou vyhrály a následně i ve Wimbledonu a na US Open. "Od té doby jsme spolu a daří se nám," poukázala Siniaková na dvě grandslamová vítězství s Krejčíkovou na Roland Garros (i v roce 2018) a ve Wimbledonu 2018. "Jsem nadšená, že máme další titul, a doufám, že před sebou máme zářnou budoucnost," přála si Krejčíková.

Další úspěch by si rády zopakovaly začátkem července na londýnské trávě a hodně se od nich bude očekávat na olympiádě v Tokiu. "Bude to náročné, budeme makat, aby se co nejvíc zadařilo, a uvidí se na místě, jak nám to bude sedět," řekla Krejčíková opatrně. "Budeme se snažit hrát jako tým, co nejlépe a budeme chtít mít zlatou medaili," dodala Siniaková konkrétněji.