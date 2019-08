Pravidlům navzdory. Americký tenisový supertalent bude hrát na US Open

Americká tenisová naděje Cori Gauffová, jež na sebe upozornila postupem do osmifinále Wimbledonu, dostala divokou kartu do hlavní soutěže US Open. Teprve patnáctiletá hráčka se zúčastní druhého grandslamu v kariéře, i když startem v New Yorku poruší pravidla WTA.