Bojovnice Siniaková odvrátila dva mečboly a postupuje! Další Češka skončila na vozíčku

Česká tenistka Kateřina Siniaková postoupila na turnaji v Bronxu, který je generálkou na grandslamové US Open, do semifinále. Nad Američankou Bernardou Peraovou, 69. hráčkou světa, vyhrála po boji 4:6, 7:6 a 6:3. Odvrátila také dva mečboly soupeřky. Karolína Muchová naopak napínavou koncovku nezvládla a prohrála s Polkou Magdou Linetteovou po setech 7:6, 4:6, 6:7. Na české semifinále tedy na turnaji nedojde. V kvalifikaci US Open smolně dohrála Barbora Krejčíková. Hned ve druhé hře si poranila chodidlo a kurt opustila na vozíčku.