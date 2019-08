TENIS ONLINE: Bojovnice Siniaková odvrátila dva mečboly a postupuje! Muchová přišla o vedení

Česká tenistka Kateřina Siniaková postoupila na turnaji v Bronxu, který je generálkou na grandslamové US Open, do semifinále. Nad Američankou Bernardou Peraovou, 69. hráčkou světa, vyhrála po boji 4:6, 7:6 a 6:3. Odvrátila také dva mečboly soupeřky. Karolína Muchová hraje s Polkou Magdou Linetteovou (zatím 7:6, 4:6, hraje se 3.set), které patří 80. příčka světového žebříčku WTA. Zápas sledujte v podrobné online reportáži na Sport.cz.

Kateřina Siniaková, jejímž letošním turnajovým maximem ve dvouhře je květnové semifinále z Norimberku, začala duel s Peraovou skvěle a hned v první hře vzala soupeřce podání. Následně náskok držela a vedla ještě 4:2. Od té chvíle ale kralovala na dvorci Američanka a připravila českým fanouškům šok. Získala čtyři hry v řadě a tím i první set. Oba dosud odehrané vzájemné duely vyhrála bez ztráty setu Siniaková.

A rozjetá Peraová nehodlala brzdit a navrch měla i v úvodních dvou hrách druhé sady. Jenže 38. hráčka světa Siniaková nehodlala duel zabalit a manko rychle smazala. Sadu dovedla do zkrácené hry. Tam byla na pokraji vyřazení, když odvrátila dva mečboly. Následně pak uhrála pro změnu čtyři míče v řadě a srovnala stav na 1:1 na sety.

Kvůli velkému vedru byl pak na deset minut přerušen. Ve třetí sadě pak měla navrch česká hráčka. Za stavu 2:1 vzala Američance servis, náskok již nepustila a mohla slavit postup do semifinále.

Karolína Muchová, která je čtvrtfinalistkou Wimbledonu, se premiérově měří se sedmadvacetiletou sokyní z Polska. Obě hráčky si v první sadě držely servis, takže ji musela rozhodnout zkrácená hra. Tam měla navrch česká hvězdička.

Také ve druhé sadě bylo podání pro obě hráčky velkou výhodou. Muchová ovšem jednou o servis přišla, což při stoprocentní úspěšnosti polské tenistky znamenalo, že se bude hrát rozhodující třetí sada.

Pokud uspějí Siniaková i její krajanka, hrálo by se na turnaji české semifinále.

Jedna výhra od hlavní soutěže US Open

Tenisté Jiří Veselý a Lukáš Rosol mají na dosah start v hlavní soutěži US Open. Oba daviscupoví reprezentanti dnes v New Yorku zvládli i druhé zápasy v kvalifikaci a postoupili do posledního kola.

Stočtyřicátý hráč světa Veselý porazil ve 2. kole po dvou a tři čtvrtě hodinách 6:4, 5:7, 7:5 žebříčkově lépe postaveného Jasona Junga z Tchaj-wanu. Posledním soupeřem českého tenisty, jenž se loni ze závěrečného grandslamu sezony odhlásil kvůli zranění třísla, bude italský veterán Paolo Lorenzi.

Dokonce už od roku 2016 čeká na start v hlavní soutěži US Open Rosol, jenž do závěrečného kola postoupil po výhře 6:1, 7:5 nad Italem Salvatorem Carusem. Kvalifikaci zakončí utkáním s Bělorusem Jegorem Gerasimovem.

Krejčíková musela vzdát

Barbora Krejčíková musela duel 2. kola skrečovat kvůli zranění. Česká tenistka si hned v druhém gamu utkání proti Američance Asie Muhammadové při špatném došlápnutí poranila chodilo pravé nohy. Po ošetření a pokusu o odehrání ještě jedné výměny musela elitní česká deblistka vzdát a kurt opouštěla na vozíčku.

V třetím kole jsou už také Tereza Martincová a Denisa Allertová.