US Open: Plíšková s Martincovou otevřou pondělní program na kurtu Louise Armstronga

Třetí nasazená Karolína Plíšková vstoupí v pondělí do US Open zahajovacím utkáním na kurtu Louise Armstronga, druhém největším dvorci areálu ve Flushing Meadows. Soupeřkou české spolufavoritky turnaje bude krajanka Tereza Martincová, jež do hlavní soutěže postoupila z kvalifikace.