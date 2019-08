Kvitová přemohla na US Open krajanku, Bouzková zahodila výhru, končí i Strýcová a Siniaková

Dvě vítězství, čtyři porážky. Taková je z českého pohledu bilance druhého dne tenisového US Open. V duelu 1. kola nasazená šestka Petra Kvitová porazila 6:2, 6:4 kvalifikantku Denisu Allertovou. Marie Bouzková nedotáhla do úspěšného konce bitvu s Australankou Tomljanovicovou a prohrála 6:1, 5:7 a 1:6. Kateřina Siniaková podlehla Rumunce Soraně Cirsteaové 5:7, 2:6 a úspěšná nebyla ani Barbora Strýcová v duelu se Španělkou Bolsovovou 3:6, 6:0 a 1:6. Druhou českou postupovou radost pak zaznamenala Kristýna Plíšková. Porazila Francouzku Parryovou 6:4 a 6:3.

Kvitová zaznamenala první výhru od Wimbledonu, celkem ovšem už 430. vítězství v kariéře a potvrdila, že s krajankami často neprohrává. Celkově si bilanci s Češkami vylepšila na 46:10 a na grandslamu s nimi neprohrála ani jednou, potřetí uspěla na US Open.

Dvojnásobná wimbledonská vítězka má od Roland Garros problémy s předloktím levé ruky a před US Open absolvovala v Americe jen jeden zápas v Cincinnati, který prohrála. Předloktí stále není ve stoprocentním stavu, proto měla tejp a přes něj rukáv, ale v tréninku i v utkání s Allertovou švihala bez omezení.

Petra Kvitová při utkání s Denisou Allertovou na US Open.

Kevin Hagen, ČTK/AP

"Nešetřila jsem se v ničem. Hlava byla v pohodě a fyzicky to taky jde. Teď nevím, co ruka udělá během následujících hodin, ale zatím všechno drží," řekla.

V prvním setu dobře podávala a o tři roky mladší soupeřce povolila jen dvě hry. Do brejku šla i ve druhé sadě, ale v osmé hře o výhodu přišla. Vzápětí ale získala počtvrté v utkání podání Allertové a při svém servisu duel ukončila, i když musela ještě odvracet brejkbol. Při prvním mečbolu pak Allertová netrefila return do kurtu.

"První set mi hodně pomohl. Vím, že Denisa umí hrát velmi dobře. Snažila jsem se ji dostávat pod tlak při jejím servisu a vyšlo to," řekla Kvitová. Ve druhém kole se utká s Němkou Andreou Petkovicovou, s kterou má bilanci 5:5.

Denisa Allertová v 1. kole US Open narazila na Petru Kvitovou.

Kevin Hagen, ČTK/AP

"Přímky a razantní údery Petry k základní čáře bylo nesmírně těžké chytat. Někdy jsem to zvládala a výměny byly chvilkami slušné. Škoda je trošku druhého setu, ale bylo to těžké, nedala mi ani moc šancí. Sice to nevyšlo, ale s výkonem můžu být relativně spokojená. Mohlo to být lepší, ale i daleko horší," řekla Allertová.

Radost vystřídal šok

Bouzková začala zápas skvěle a vyhrála za jednatřicet minut první sadu 6:1. Vedla už 5:0, pak sice ztratila podání, ale Australanka prohrála to své čtyřikrát v řadě.

Na výtečný úvod navázala talentovaná Češka i v dalším průběhu. Vedla 5:2 a zdálo se, že se brzy bude radovat z postupu, jenže přišel šok. Tomljanovicová od té chvíle držela servis a bodovala i při podání Bouzkové (ta uhrála do konce sady při svém podání jen dva fiftýny), což nemohlo mít jiný výsledek než srovnání na 1:1.

Nejspíš klíčovou byla hned první hra třetího setu. Bouzková na servisu odvrátila tři brejkboly, čtvrtý už ale Tomljanovicová využila, což ji nastartovalo a brzy vedla 3:0. Pak sice i Bouzková získala podání soupeřky, jenže rozjetou Australanku to už nezastavilo. Mladá Češka nakonec prohrála rozhodující dějství 1:6 a na US Open končí.

Siniakovou zlomil první set

Kateřina Siniaková na startu US Open potvrdila, že v téhle sezoně se jí ve dvouhře prostě nedaří. Rumunské soupeřce, která je ve světovém žebříčku až na 106. místě (tedy je skoro o 70 příček horší než mladá Češka) podlehla po setech 5:7 a 2:6.

Za stavu 4:4 v první sadě přitom po obrovské tahanici vzala Siniaková soupeřce servis a šla podávat na vítězství v setu. Jenže Rumunka zabrala a třemi hrami v řadě získala úvodní dějství zápasu pro sebe. Druhá sada byla vyrovnaná do stavu 2:2, pak uhrála Cirsteaová čtyři hry v řadě a mohla slavit.

Strýcová na WImbledon nenavázala

Barbora Strýcová ve dvouhře nenavázala na senzační vystoupení z WImbledonu a s US Open se loučí už po prvním kole, kde nestačila na stou hráčku světa a podlehla jí 1:2 na sety. Strýcová ztratila sice první set, ale pak soupeřce nadělila kanára a srovnala. Ve třetí sadě však neuhrála ani jednou své podání, prohrála ji poměrem 1:6 a bylo hotovo.

Kristýna napodobila sestru

Kristýna Plíšková napodobila svou slavnější sestru Karolínu a slaví postup do druhého kola, když porazila šestnáctiletou talentovanou Francouzku Parryovou po setech 6:4 a 6:3. Ve druhém kole vyzve Belgičanku Mertensovou.