TENIS ONLINE: Kvitová přemohla krajanku. V akci budou i Bouzková, Strýcová a další Češky

Během druhého dne tenisového US Open jde do akce šest českých tenistek. Ve vzájemném duelu 1. kola nasazená šestka Petra Kvitová porazila 6:2, 6:4 kvalifikantku Denisu Allertovou. Následně od 21:00 by měla kurt číslo 14 nastoupit Marie Bouzková, jejíž soupeřkou bude Australanka Tomljanovicová. Kateřina Siniaková a Barbora Strýcová by měly rozehrát své duely od 22:30. Jako poslední pak zasáhne do hry Kristýna Plíšková. Všechny zápasy můžete sledovat v podrobných online reportážích na Sport.cz, vybrané duely vysílá Eurosport 1 a 2.