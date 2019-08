TENIS ONLINE: Kvitová přemohla krajanku. V akci i další Češky

Během druhého dne tenisového US Open jde do akce šest českých tenistek. V duelu 1. kola nasazená šestka Petra Kvitová porazila 6:2, 6:4 kvalifikantku Denisu Allertovou. Následně nastoupila Marie Bouzková, jejíž soupeřkou je Australanka Tomljanovicová. Kateřina Siniaková a Barbora Strýcová by měly rozehrát své duely po půlnoci. Stejně tak Kristýna Plíšková. Všechny zápasy můžete sledovat v podrobných online reportážích na Sport.cz, vybrané duely vysílá Eurosport 1 a 2.

Kvitová zaznamenala první výhru od Wimbledonu, celkem ovšem už 430. vítězství v kariéře a potvrdila, že s krajankami často neprohrává. Celkově si bilanci s Češkami vylepšila na 46:10 a na grandslamu s nimi neprohrála ani jednou, potřetí uspěla na US Open.

Dvojnásobná wimbledonská vítězka má od Roland Garros problémy s předloktím levé ruky a před US Open absolvovala v Americe jen jeden zápas v Cincinnati, který prohrála. Předloktí stále není ve stoprocentním stavu, proto měla tejp a přes něj rukáv, ale v tréninku i v utkání s Allertovou švihala bez omezení.

Petra Kvitová při utkání s Denisou Allertovou na US Open.

Kevin Hagen, ČTK/AP

"Nešetřila jsem se v ničem. Hlava byla v pohodě a fyzicky to taky jde. Teď nevím, co ruka udělá během následujících hodin, ale zatím všechno drží," řekla.

V prvním setu dobře podávala a o tři roky mladší soupeřce povolila jen dvě hry. Do brejku šla i ve druhé sadě, ale v osmé hře o výhodu přišla. Vzápětí ale získala počtvrté v utkání podání Allertové a při svém servisu duel ukončila, i když musela ještě odvracet brejkbol. Při prvním mečbolu pak Allertová netrefila return do kurtu.

"První set mi hodně pomohl. Vím, že Denisa umí hrát velmi dobře. Snažila jsem se ji dostávat pod tlak při jejím servisu a vyšlo to," řekla Kvitová. Ve druhém kole se utká s Němkou Andreou Petkovicovou, s kterou má bilanci 5:5.

Denisa Allertová v 1. kole US Open narazila na Petru Kvitovou.

Kevin Hagen, ČTK/AP

"Přímky a razantní údery Petry k základní čáře bylo nesmírně těžké chytat. Někdy jsem to zvládala a výměny byly chvilkami slušné. Škoda je trošku druhého setu, ale bylo to těžké, nedala mi ani moc šancí. Sice to nevyšlo, ale s výkonem můžu být relativně spokojená. Mohlo to být lepší, ale i daleko horší," řekla Allertová.