Česká naděje na US Open první kolo zvládla: Učekávám, že budu vyhrávat, věří si Muchová

Na loňském US Open začala stoupat hvězda tenistky Karolíny Muchové. Letos se do New Yorku vrátila coby hráčka světové padesátky, která od sebe očekává výhry a první má v kapse. Čtvrtfinalistka letošního Wimbledonu Muchová si na úvod na newyorkských betonech poradila s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu dvakrát 6:4.

"Hra ještě nebyla stoprocentní, ale stačilo to na vítězství, takže jsem spokojená. Byla jsem trošku nervóznější, protože jsem chtěla hrozně moc vyhrát. Byla jsem i trošku ztuhlejší, ale v důležitých momentech jsem zahrála dobře," řekla.

V utkání proti hráčce z kvalifikace byla 44. žena dvouhry WTA favoritkou. Už není tenistkou, která se drápe nahoru, ale měla by potvrzovat své kvality. "Sama si na sebe nakládám tlak a očekávám, že budu vyhrávat," podotkla Muchová.

Vzpomínka na Muguruzaovou je stále živá

Návrat do New Yorku vyhlížela s nadšením. "Protože mě to tady loni hodně odpíchlo. Je to tady super, baví mě tu hrát," uvedla olomoucká hráčka. Před rokem přijela jako 202. hráčka světa, prošla do hlavní soutěže z kvalifikace a ve druhém kole šokovala noční výhrou nad Španělkou Garbiňe Muguruzaovou.

"Ten noční zápas proti Muguruzaové byl silným zážitkem. Přišlo hodně lidí, hrálo se večer. Pro mě to bylo úplně nové a ze začátku jsem prohrávala," vzpomínala, že s dvojnásobnou grandslamovou šampionkou ztrácela rychle 0:5, ale postupně se rozehrála a zvítězila 2:1 na sety. "Zvládla jsem tehdy koncovku."

Letos si zahrála v Praze první finále na okruhu WTA a na londýnské trávě v All England Clubu došla do čtvrtfinále. "Uhrála jsem dobrý výsledek, ale byla jsem trošku smutná, protože jsem věřila, že můžu jít ještě dál. Možná jsem doplatila, že jsem neměla den odpočinku," řekla k prohře s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou.

Dobrá příprava na US Open

Po Wimbledonu odhlásila původně plánované antukové turnaje a odletěla na dovolenou. Odpočívala na Tenerife na Kanárských ostrovech. "Nebylo to ale úplně leháro. Měla jsem s sebou i fyzioterapeuta, takže jsem udělala i něco pro sebe. A potom jsem se už připravovala na sezonu na betonech," řekla.

Na turnaje se vrátila až minulý týden. Využila vzniku nového turnaje v Bronxu, kde prohrála ve čtvrtfinále. "Cítila jsem se dobře na kurtu od prvního zápasu. Byla to dobrá rozehrávka před grandslamem. Bylo super, že jsem nemusela před US Open někam přelétat a bylo to kousek od sebe. Kurty byly navíc hodně podobné jako ve Flushing Meadows. Bylo to prakticky, jako kdybych hrála kvalifikaci," řekla.

Svěřenkyně slovenského kouče Emila Miškeho je v New Yorku i s fyzioterapeutem a jako loni má sparingpartnera Miroslava Herzána. Ten ji bude rozehrávat na druhé kolo, v kterém nastoupí proti devětadvacáté nasazené Sie Šu-wej z Tchaj-wanu. "Musím podat soustředěný výkon. Je to hodně šikovná a nevyzpytatelná soupeřka. Je to úplně jiný tenis, než hrají všechny ostatní," řekla Muchová.