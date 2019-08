Arogantní Serena znovu v ráži: Hlavní rozhodčí? Nevím, kdo to je!

Devětapadesát minut. A bylo po všem. Nejvíce očekávaný duel prvního kola US Open mezi domácí superstar Serenou Williamsovou a ruskou hvězdou Marií Šarapovovou se nesl v jednoznačné režii americké hrdinky. Třiadvacetinásobná grandslamová šampionka smetla svou sokyni dvakrát 6:1 a vykročila za útokem na 24. grandslamový titul. Na pozápasové tiskové konferenci však znovu prokázala, že loňský finálový zkrat s Naomi Ósakaovou, kdy opakovaně sprostě urazila hlavního rozhočího, v ní stále bobtná.

Na vítězné míče dominovala v poměru 16:6, vládla při hře od základní čáry i na síti. Zápas Sereny Williamsové a Marie Šarapovové ani zdaleka nepřipomínal souboj tenisových megastar.

Ruská tenistka potvrdila, že po návratu na kurty po dopingovém skandálu marně hledá formu. Od únorové operace vyhrála jen dva ze sedmi zápasů a na její hře to bylo znát. Když se k tomu přidal fakt, že se Serenou Williamsovou měla před zápasem děsivou bilanci 2:19, bylo o favoritce utkání předem jasno.

Serena Williamsová zápas s Marií Šarapovovou jasně ovládla

Charles Krupa, ČTK/AP

Nadvláda ve všech směrech

První set trval pouhých 25 minut, druhý byl jen o málo delší. Dvaatřicetiletá Ruska ztratila dohromady pětkrát svůj servis, sama soupeřce nevzala ani jeden a s turnajem se loučí.

"Bojovala, ale já jsem ji dokázala držet pod tlakem. Je pro mě moc důležité, že jsem zvládla zápas, ve kterém jsem hned v prvním kole musela čelit tak těžké soupeřce. Někdy mám tendenci začínat turnaje vlažně, ale tady jsem musela zabrat hned od začátku a to mi může jen pomoci," říká brzy osmatřicetiletá legenda, která chce na domácích kurtech znovu zaútočit na grandslamový rekord Margaret Courtové čítající 24 titulů z turnajů velké čtyřky.





Hořkost zůstává

V loňské sezoně tomu byla Serena ve Flushing Meadows velmi blízko, když se probojovala až do finále, kde však podlehla výborně hrající Naomi Ósakaové.

Mnohem více než samotný zápas však fanouškům zůstal v paměti ostudný výstup Američanky, která během nepříznivě se vyvíjejícího duelu nazvala hlavního rozhodčího Carlose Ramose za to, že jí napomenul za nepovolené koučování, lhářem a podvodníkem, za což vyfasovala postupně trestný fiftýn a následně i game.

Loňské finále ovládla Naomi Ósakaová, zápas však poznamenal nepříjemný incident

Adam Hunger, ČTK/AP

Při slavnostním vyhlášení domácí fanoušci dokonce vítěznou Japonku vybučeli. "Omlouvám se, vím, že jste chtěli, aby vyhrála vaše hráčka," říkala před rokem se slzami v očích Ósakaová.

Hlavní rozhodčí byl navzdory tomu, že postupoval podle pravidel, v probíhajícím ročníku eliminován ze zápasů jak Sereny, tak její sestry Venus. A na portugalského rozhodčího došlo i tentokrát.

Při otázce žurnalistů na to, co říká tomu, že USTA (Americká tenisová asociace) zakázala Ramosovi rozhodovat zápasy sester Williamsových, odpověděla. "Ramos? Nevím, kdo to je!" Více se odmítla o loňském incidentu s novináři bavit.

V dalším kole čeká Williamsovou o dvacet let mladší krajanka Caty McNallyová.