Plíšková se vyhýbá metru: Tím jsem nikdy nejela. Jsou tam divní lidé

Mnoho světových tenisových hvězd se během probíhajícího US Open vyznává ze své lásky k New Yorku, na němž obdivují pulsující život a osobitou různorodost. Už trochu rezervovanější vztah ale mají někteří z nich k jedné z hlavních dopravních tepen, která dopravuje fanoušky ale i samotné tenisty přímo do areálu Národního tenisového centra Billy Jean Kingové ve Flushing Meadows.