Už s větším klidem než v prvním kole odehrála tenistka Karolína Plíšková druhý zápas na US Open. Turnajová trojka využila proti kvalifikantce Mariam Bolkvadzeové z Gruzie zkušeností a pod zataženou střechou oblíbeného centrkurtu soupeřce povolila jen pět her.

Předloňská světová jednička má kolem sebe početný realizační tým, zatímco 202. hráčka žebříčku Bolkvadzeová je v New Yorku sama. Plíšková viděla soupeřku poprvé při rozcvičení ve fitness a trošku si vzpomněla na vlastní začátky.

"Chvilku jsem se nad tím pozastavila a říkala jsem si, že jsme taky jezdily úplné začátky samy (se sestrou Kristýnou). Pro ni to je mega úspěch, napůl si to užívala a napůl byla nervózní," řekla Plíškové směrem k Bolkvadzeové.

Karolína Plíšková první set jasně ovládla

Eduardo Munoz Alvarez, ČTK/AP

Pomohly zkušenosti

Na největším kurtu světa, dvorci Arthura Ashe, se snažila využít faktu, že už atmosféru podobných stadionů zná. "Nechci říct ji zastrašit, ale využít postavení. Leckdy může začátek rozhodovat a myslím, že to docela pomohlo," řekla sedmadvacetiletá Plíšková, která v první sadě získala od stavu 1:1 pět her v řadě.

V prvním kole se proti krajance Tereze Martincové poměrně trápila. Vyhrála až ve dvou tie-breacích. Duel s Gruzínkou tak uklidnil její duši. "Tak nějak jsem čekala, že to bude lepší, protože jsem se cítila líp psychicky, fyzicky i herně. První zápas možná vypadal blbě, ale určitě mi pomohl, že jsem teďka byla víc v klidu."

Oblíbený svatostánek

K lepší náladě přispělo prostředí tenisového velkostánku Arthura Ashe. Pro Plíškovou je to ten nejlepší centrální dvorec světa. "V Melbourne je taky dobrý, ve Wimbledonu je hezký, ale tady mi přijde atmosféra uvolněnější," řekla finalistka US Open zpřed tří let. Ale dvorec ve Flushing Meadows má ráda obecně. "Je krásný," přitakala.

Karolína Plíšková si zajistila postup do třetího kola

Eduardo Munoz Alvarez, ČTK/AP

Výhrou nad Bolkvadzeovou si zde vylepšila bilanci na 7:3. A potřetí si zahrála pod zatahovací střechou. "Je to pod ní trošičku hlučný, rachot, ale už to znám. Byla tam trošku zima, ale pořád je tam vždycky docela dost lidí a nezáleží na tom, kolik je hodin. Teďka pršelo, takže lidí tam možná bylo víc, než by normálně bylo."

Dokonalost především

Znovu ukázala povahu puntičkářky. První mečbol měla až za stavu 5:3 ve druhém setu, ale úder vyhodila z kurtu. "Naštve mě to, ale i proto jsem se dostala na tuhle úroveň, protože chci dělat všechno dokonale, i když vím, že to není možné. Nechci nic opomenout. Najdu si chybičku třeba i na vítězném úderu," uvedla. Postupem času se ale nenechá touhou po perfekcionismu tolik rozhodit. "Nechávám věcem volnější průběh. Když se něco úplně nepovede, dívám se dopředu," kývla Plíšková.

Možná i o tom napíše ve svém sloupku z US Open pro britskou BBC, který dělá poprvé. "Nabídli mi to a říkala jsem, že jo. Je to docela známé médium. Dělalo to víc hráček, Petra (Kvitová) myslím na Wimblasu, a viděla jsem z toho kousky. Říkala jsem, proč ne, je to asi pět minut po zápasech Je to něco jiného zase."

Ve třetím kole se střetne s Ons Džabúrovou z Tuniska, nebo s Běloruskou Aljaksandrou Sasnovičovou. "Obě znám, protože jsou přibližně stejně staré jako já. Vybavuju si je z juniorských turnajů. Ani nevím, kdo je v jejich utkání favoritkou, každopádně nečekám nic jednoduchého," řekla Plíšková.