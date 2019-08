Letošní wimbledonská šampionka Simona Halepová překvapivě prohrála ve druhém kole grandslamového US Open s útočně naladěnou Američankou Taylor Townsendovou 6:2, 3:6 a 6:7. Jinak čtvrteční program žádnou senzaci nepřinesl. Světová šestka Alexander Zverev ale vyřadil ve druhém kole domácího Francese Tiafoea až po pětisetové bitvě (6:3, 3:6, 6:2, 2:6, 6:3). To světová jednička a obhájkyně titulu Naomi Ósakaová proklouzla do třetího kola bez větších potíží po výhře nad Polkou Magdou Linetteovou 6:3, 6:4.