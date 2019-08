Ovládla Wimbledon a toužila se se dostat daleko i na US Open. Jenže přišel šok. Simona Halepová vypadla v New Yorku už ve druhém kole a potvrdila tak, že se jí v posledních letech tady příliš nedaří. „Vůbec jsem nevěděla, co mám změnit,“ přiznala Halepová po prohře s Taylor Townsendovou, sto šestnáctou hráčkou světa.