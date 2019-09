Turnajová trojka s obvázaným levým stehenním svalem bojovala se soupeřkou dvě hodiny a 19 minut.

K návratu do čela žebříčku po dvou letech potřebovala Plíšková postoupit v New Yorku do semifinále. Pro Češky skončilo US Open ve dvouhře už v osmifinále poprvé po pěti letech.

Světovou jedničkou po závěrečném grandslamu sezony zůstane v případě obhajoby titulu Japonka Naomi Ósakaová, nebo se na první místo vrátí Australanka Ashleigh Bartyová, která stejně jako Plíšková dnes vypadla v osmifinále.