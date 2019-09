Australská tenistka Ashleigh Bartyová prohrála v osmifinále grandslamového US Open s Číňankou Wang Čchiang 2:6 a 4:6. Vyřazení turnajové dvojky znamená, že Karolínu Plíškovou dělí dvě výhry od postu světové jedničky. K návratu na trůn po dvou letech potřebuje v New Yorku dojít do semifinále.