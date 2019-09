Největší senzace US Open je tady. Srb Novak Djokovič končí už v osmifinále posledního grandslamového turnaje sezony. Za stavu 4:6, 5:7 a 1:2 vzdal utkání se Švýcarem Stanem Wawrinkou. Ze hry je australská tenistka Ashleigh Bartyová. Ta prohrála s Číňankou Wang Čchiang 2:6 a 4:6. Vyřazení turnajové dvojky v tu chvíli znamenalo, že Karolínu Plíškovou dělily jen dvě výhry od postu světové jedničky. K návratu na trůn po dvou letech potřebovala v New Yorku dojít do semifinále. To se ale nepovede.