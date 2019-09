Serena Williamsová slaví postup do finále US Open

Jediný zápas dělí Serenu Williamsovou od 24. grandslamového titulu, kterým by vyrovnala absolutní rekord legendární Margaret Courtové. V zatím svém posledním zápase sestřelila k nadšení domácích fanoušků světovou pětku Elinu Svitolinovou 6:3 a 6:1 a v sobotu bude usilovat o svůj sedmý titul z Flushing Meadows.

Sedmatřicetiletá Američanka vstoupila do utkání skvěle, když vedla už 3:0. Poté její o třináct let mladší soupeřka vyrovnala hru, jediné prohrané podání z druhého gamu prvního setu však rozhodlo o tom, že šestinásobná vítězka US Open šla po 42 minutách hry do vedení 1:0. Jednalo se vůbec o první prohraný set Ukrajinky na turnaji.

Serena Williamsová si zahraje na US Open o titul

Svitolinová se poprvé v zápase dostala do vedení na začátku druhého setu, když si vyhrála servis. To bylo taky však to jediné, z čeho mohla mít radost. Následujících šest gamů bylo výhradně v režii Williamsové, která tak po vítězství 6:3, 6:1 postupuje do sobotního finále.

Po narození dcery Olympie je v grandslamovém finále už počtvrté. Loni prohrála závěrečný duel ve Wimbledonu i na US Open a letos znovu na trávě v All England Clubu. "Je senzační, že jsem v dalším finále, že jsem toho schopná, ale nic menšího jsem neočekávala," řekla bývalá světová jednička.

"Nemyslím si, že hrála nějak úžasně, ale pořád na dost vysoké úrovni. Moc dobře ví, co dělá. V důležitých momentech se vždycky zlepší a předvede svoji nejlepší hru. A to je ten rozdíl," hodnotila zápas Svitolinová.

Jízda Andreescuové pokračuje

Druhé semifinálové utkání nabídlo podstatně napínavější podívanou. V prvním setu si jak Andreescuová, tak Bencicová držely svá podání, rozhodnout tak musela až zkrácená hra. V té byla úspěšnější mladičká Kanaďanka, vyhrála ji 7:3 a po hodině a devíti minutách šla do vedení 1:0.

Bianca Andreescuová si zahraje na US Open o titul

Zatímco první sada byla jasně v režii hráček na servisu, ve druhé si obě tenistky mohly o něčem podobném nechat jen zdát. V úvodních deseti gamech o něj dohromady přišly šestkrát.

Blízko srovnání zápasu však byla Švýcarka, která vedla už 5:2. Dalších pět her však patřilo devatenáctileté Kanaďance s rumunskými předky a ta se tak mohla po dvou hodinách a patnácti minutách boje radovat z vítězství 7:6, 7:5.

Bianca Andreescuová přijímá od Belindy Bencicové gratulaci k postupu do finále

"Je to neskutečné. První grandslamové finále je splněný sen a navíc proti Sereně na US Open. To je šílené," řekla Andreescuová, první hráčka od roku 1997, která se při svém debutu na US Open dostala do finále. Tehdy to dokázala starší sestra Sereny Williamsové Venus a duel o titul ztratila.

Andreescuová je po Eugenii Bouchardové druhou Kanaďankou v historii, která si zahraje o grandslamový titul. Účast ve finále jí navíc zaručuje posun mezi elitní desítku.