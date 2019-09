Když vyhrála Bianca Andreescuová čtvrtfinále, chtěla štípnout, zda je to skutečnost. Když se o několik hodin později probojovala do finále, opět nemohla pochopit, co dokázala. Teprve devatenáctiletá tenistka si v sobotu jako první Kanaďanka v historii zahraje finále US Open. A to hned proti jedné z nejlepších tenistek všech dob, Sereně Williamsové.

„Kdyby mi někdo před rokem řekl, že si nyní tady zahraju finále, myslela bych si o něm, že se zbláznil,“ líčila už v rozhovoru na kurtu. „V ten okamžik, kdy jsem vyhrála, jsem byla v šoku. To, co jsem si odmala přála, se mi teď splnilo. Zahraju si finále grandslamu proti Sereně. To je šílené,“ radovala se pak na setkání s médii a webu WTA.

Bianca Andreescuová předvedla další výborný výkon

Seth Wenig, ČTK/AP

„Vždy jsem o tom mluvila. Ale nemyslím si, že by někdo věřil tomu, že to jednou bude realita. Opravdu se na ten zápas moc těším. Serena je šampionka. Určitě předvede svou nejlepší hru. Bude to legrace,“ vyprávěla nadšeně dál. Letos už si Andreescuová proti Williamsové zahrála, a to ve finále turnaje v Torontu. Avšak kvůli zranění bývalé světové jedničky se stihly jen čtyři gamy.

What a debut!@Bandreescu_ books her first Grand Slam final in her first @usopen with a 7-6(3), 7-5 win over Bencic--> https://t.co/8CfUm5L8C1 pic.twitter.com/cYh3Gvpo8L — WTA (@WTA) September 6, 2019

Tři z nich Andreescuová získala, pak vítězka třiadvaceti grandslamů odstoupila. „Tehdy jsem před utkáním byla nervózní, když jsem ale vešla na kurt, nemyslela jsem na to, kdo je na druhé straně. I když jsem s ní sehrála jen čtyři gamy, myslím, že mi to nyní pomůže,“ tvrdila patnáctá hráčka světa.

Talentovaná Andreescuová je považována za kometu sezony právem. Šokovala už na začátku roku, kdy si zahrála finále v Aucklandu a o ještě větší překvapení se pak postarala v Indian Wells. Tam jako držitelka divoké karty celý turnaj ovládla. Poté ji zabrzdilo zranění, kvůli kterému odstoupila z French Open, když se pak vrátila, začala zase na kurtech řádit.

Bianca Andreescuová přijímá od Belindy Bencicové gratulaci k postupu do finále

Seth Wenig, ČTK/AP

Jak sama říká, její hlavní zbraní je psychika. Bojuje a nikdy se nevzdává. To potvrdila i nyní. Ve čtvrtfinále prohrála první set, pak ale na kurtu začala vládnout a zápas proti Elise Mertensové otočila. V semifinále proti Belindě Bencicové ve druhé sadě prohrávala už 2:5 a dokázala ji otočit na 7:5.

„Nebylo to vůbec lehké. Snažila jsem se co nejvíce měnit rytmus. To bylo mým cílem. Hlavní důvod, díky kterému jsem ale toto utkání zvládla, byl, že jsem nechtěla prohrát a tvrdě usilovala o každý míč, a proto si zasloužím být ve finále,“ dodala Andreescuová.