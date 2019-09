Osmnáct let a třiadvacet grandslamových titulů. Rozdílů mezi letošními finalistkami US Open Serenou Williamsovou a Biancou Andreescuovou bylo celá řada, jenže se rozhoduje na kurtu. A tady bylo vše jinak, vyhrála Kanaďanka a Američanka nevyrovnala rekord 24 titulů Margaret Courtové z turnajů velké čtyřky, protože prohrála 3:6, 5:7.

O jediný set přišla Serena Williamsová během svého tažení letošním ročníkem US Open. Stalo se ve druhém kole proti krajance McNallyové. Kromě něho všechny zápasy ovládla rozdílem třídy. Ve finále se vše otočilo. Nevyhrála žádný set a z triumfu se radovala devatenáctiletá soupeřka.

"Chtěla jsem si s ní zahrát velký zápas, než skončí. Začala jsem ji vnímat asi v deseti letech a viděla většinu jejích grandslamových výher. Teď jde na čtyřiadvacátou a vytáhne na mě svoji nejlepší hru. A já doufám, že taky ukážu, co umím," přála si Andreescuová před finále.

Serena Williamsová během finále US Open.

Robert Deutsch, Reuters

Velký zápas zvládla na výbornou a je první kanadskou vítězkou grandslamu.

Dcera rumunských rodičů Andreescuová odehrála první velké finále brilantně a Williamsovou, která se trápila na servisu, zdolala za hodinu a 39 minut. V triumf proměnila čtvrtou grandslamovou účast a v open éře vyrovnala rekord Moniky Selešové.

Williamsová po předloňském narození dcery Olympie neuspěla v grandslamovém finále ani napočtvrté. Loni prohrála závěrečný duel ve Wimbledonu i na US Open a letos znovu na trávě v All England Clubu a nyní v New Yorku. Stále tak čeká na 24. grandslamový vavřín, jímž by se vyrovnala Australance Margaret Courtové.