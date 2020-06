Tento týden se má rozhodnout o osudu letošního US Open a vypadá to nadějně. Zprávy ze zámoří naznačují, že by se mělo odehrát v původním termínu od 31. srpna do 13. září. Nejlepší české tenistky ale nemají na start v New Yorku úplně jednotný názor.

„Jsem zmatená. Přijde mi, že to lámou přes koleno," tvrdí loňská wimbledonská vítězka v deblu Barbora Strýcová. „Co mám zprávy od ostatních holek, moc se jim tam nechce. Spíš mi přijde, že to pořadatelé dělají na sílu a jen s vidinou výdělku. Já sama nejsem rozhodnutá, že bych tam letěla. Spíš jsem nakloněná tomu, že ne," říká dokonce.

Už nyní je jasné, že se chystá první grandslamový turnaj v historii bez přítomnosti diváků, jen pro objektivy televizních kamer. Hráčky by byly ubytovány na jednom uzavřeném místě v Queensu bez toho, aby měly volný pohyb... Navíc by si s sebou nemohly vzít více než jednoho člena svého týmu.

„Pendlovaly bychom jen mezi hotelem a kurty. A testované (na covid-19) bychom byly minimálně třikrát týdně, což mi přijde šílený," hudruje Strýcová. „Měly bychom začít hrát, až bude situace klidnější. Tohle mi přijde jako extrém, musím si to ještě pořádně rozmyslet."

Prakticky totožný názor jako v současnosti druhá nejlepší deblistka světa má také Petra Kvitová. I ona zvažuje, zda do New Yorku vůbec odletět a zda si to vůbec může neúčast dovolit. „Nejsem si jistá, jestli se bude rozdělovat stejný počet bodů a peněz jako obvykle. Bude se rušit kvalifikace a všechny věci kolem," říká momentálně 12. singlistka planety, která by sice oželela přítomnost členů týmu, ale zásadně by jí vadila třítýdenní izolace a hlavně prázdný areál.

Kvitová: US Open bez lidí není US Open

„To by pro mě bylo to největší zlo, co by tam bylo. US Open bez lidí není US Open. Fanoušci dělají ohromnou show, hlavně night session tam všichni milují," dodává Kvitová, která se ale v newyorském mumraji nikdy necítila moc komfortně. Ze třinácti startů jen dvakrát postoupila do čtvrtfinále, loni končila už ve druhém kole.

Sestřih zápasu Karolína Plíšková - Jekatěrina Alexandrovová

tenis,karolína Plíšková,Alexandrovová, O2 TV Sport

„Člověk ale potřebuje taky vypadnout, jít se projít. Když jen pendlujete mezi hotelem a tenisem, ani nemáte šanci si to trochu užít," tvrdí třicetiletá hráčka. Sama si však nedělá iluze, že by zásadní část ženské tenisové špičky do New Yorku nechtěla letět jen kvůli absenci diváků.

Plíšková: Uvidíme, co se dozvíme

„Většina holek tomu sice není nakloněná, ale když se US Open hrát bude, tak věřím, že jich tam hodně vyrazí. Bude to po strašně dlouhé době turnaj, kde si můžete vydělat peníze," připouští Kvitová.

Nejlepší česká tenistka Karolína Plíšková ovšem se svými krajankami nesouhlasí a přivolává urychlený restart sezony. „Já hrát chci a hlasy proti vůbec neposlouchám. Čím dřív se začne hrát bez lidí, tím dřív se pak budou moci do hledišť vrátit," říká rázně Plíšková, která by spíš uvítala širší doprovod než jen kouče. „Nemusím tam mít pět lidí, ale mám už nějaký věk, takže aspoň fyzioterapeut navíc by se mi hodil," povzdechla si osmadvacetiletá tenistka. „Uvidíme, co se dozvíme..."