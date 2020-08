Australský tenista Nick Kyrgios se kvůli obavám z koronaviru a z úcty k obětem nákazy covid-19 odhlásil z US Open. Za nešťastné považuje konání turnaje i sedmý hráč světového žebříčku Alexander Zverev z Německa, ale současně zdůraznil, že on v New Yorku startovat bude.

"Je to trochu šílené, hrát teď US Open. Byl bych radši, kdyby se nehrálo a my jsme začali v Evropě, protože teď není vhodná doba cestovat do Ameriky," citovala třiadvacetiletého Zvereva agentura DPA. "Ale když US Open bude, tak co s tím my hráči zmůžeme? Zejména když tam všichni ostatní budou, jde do body do žebříčku," dodal.

Ve Flushing Meadows, kde se začne hrát na konci srpna, naopak bude chybět pětadvacetiletý Kyrgios. "Neskutečně mě to bolí, ale nebudu hrát. Dělám to pro lidi, moje Australany a stovky a tisíce Američanů, kteří na nákazu zemřeli. Sport nebo ekonomiku můžeme znovu obnovit, ale ztracené životy už ne," napsal čtyřicátý hráč světa na sociální síti instagram.

Před Kyrgiosem se z US Open kvůli obavám o zdraví odhlásila také jeho krajanka a světová jednička Ashleigh Bartyová. Účast naopak potvrdila vítězka turnaje z roku 2018 Japonka Naomi Ósakaová a očekává se, že v New Yorku budou hrát i první tenista žebříčku Srb Novak Djokovič či třiadvacetinásobná grandslamová šampionka Američanka Serena Williamsová.