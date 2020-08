Španělský tenista Rafael Nadal nebude na US Open obhajovat loňské vítězství. Druhý hráč světového žebříčku a devatenáctinásobný grandslamový šampion zrušil svůj start v New Yorku kvůli obavám z nákazy koronavirem. Na betonových kurtech ve Flushing Meadows se bude hrát od 31. srpna do 13. září.