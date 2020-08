Tenisoví fanoušci se dočkali! Markéta Vondroušová jako první česká zástupkyně vstoupila do grandslamového US Open, v němže se po výhře nad Greet Minnenovou z Belgie 6:1, 6:4 stala vůbec první postupující do druhého kola. Po ní přišla na řadu Karolína Plíšková, nasazená jednička turnaje. Světová trojka od 18:00 na hlavním kurtu Arthura Ashe hraje poprvé v kariéře s Ukrajinkou Anhelinou Kalininovou, které patří v žebříčku až 145. místo. V úvodní den turnaje se představí také dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová, jež odehraje druhý zápas na kurtu číslo 17 s Irinou Beguovou z Rumunska.