Tenistka Karolína Muchová vypadla v osmifinále US Open a v New Yorku tak nezopakuje své dosavadní grandslamové maximum z loňského Wimbledonu. Turnajová dvacítka v osmifinálovém duelu proti bývalé světové jedničce Viktorii Azarenkové sice získala první set v poměru 7:5, ve druhém však uhrála jediný game a ve třetí sadě ztratila se soupeřkou z Běloruska dvakrát podání a prohrála 4:6.

Karolína Muchová na letošním US Open bojuje o účast ve čtvrtfinále

Dvacátá nasazená Muchová se s Azarenkovou dosud nestřetla. "Už je to přeci jen čtvrté kolo, takže se nedá čekat, že by to bylo lehké," tušila dopředu česká tenistka, jež turnaj zahájila vyřazením jiné bývalé světové jedničky Venus Williamsové.

Do utkání přitom vstoupila ideálně a hned v první hře sebrala Azarenkové servis. Sama sice své podání neuhrála dvakrát, nad Běloruskou ale měla navrch a zisk první sady si nenechala vzít.

Ve druhém setu se však karty obrátily a na kurtu zcela dominovala Azarenková. Ve třetím setu tahala česká tenistka znovu za kratší konec. Za stavu 3:5 odvrátila při vlastním podání mečbol a ještě vykřesala naději na zvrat, Běloruska ale hned v další hře stvrdila stvrdila postup do čtvrtfinále.

Azarenková na US Open došla v minulosti dvakrát do finále, dva triumfy má z Australian Open. Letos v New Yorku ve čtyřech dosavadních zápasech ztratila jediný set právě s Muchovou.