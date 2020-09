Tenistka Karolína Muchová v New Yorku bojuje o postup do čtvrtfinále US Open, čímž by si vyrovnala grandslamové maximum z loňského Wimbledonu. Po druhé hodině ranní českého času nastoupila proti bývalé světové jedničce Viktorii Azarenkové a první set v poměru 7:5, ve druhém však uhrála jediný game. Utkání můžete sledovat v podrobné online reportáži na Sport.cz.

Karolína Muchová na letošním US Open bojuje o účast ve čtvrtfinále

Dvacátá nasazená Muchová se s Azarenkovou dosud nestřetla. "Už je to přeci jen čtvrté kolo, takže se nedá čekat, že by to bylo lehké," řekla Muchová, jež turnaj zahájila vyřazením jiné bývalé světové jedničky Venus Williamsové.

Azarenková na US Open došla v minulosti dvakrát do finále, dva triumfy má z Australian Open. Letos v New Yorku ve třech zápasech prohrála jen 13 gamů. S Muchovou jsou nyní sousedkami ve třetí desítce světového žebříčku, česká hráčka je o místo výše.