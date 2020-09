Parádní jízda Jennifer Bradyové pokračuje. Americká tenistka je první semifinalistkou US Open, když si bez větších problémů poradila s Kazaškou Julií Putincevovou 6:3, 6:2 a slaví své maximum na grandslamech. Mezi muži si jako první zajistil postup do semifinále německý tenista Alexander Zverev, který přehrál Chorvata Bornu Čoriče po setech 1:6, 7:6, 7:6 a 6:3.

Jennifer Bradyová se raduje z postupu do semifinále US Open

Bradyová upoutala pozornost na začátku sezony vítězstvím nad světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou v Brisbane, kde ji následně ve čtvrtfinále vyřadila Petra Kvitová. Na velkém turnaji v Dubaji pak Bradyová došla ještě o kolo dále.

Po restartu sezony a pětiměsíční pauze zaviněné koronavirem již slavila v Lexingtonu první titul na okruhu WTA a skvělé výkony podává i na US Open. Zápasu s Putincevovou od začátku dominovala a první game povolila soupeřce za stavu 4:0.

"Přitom jsem byla nervózní, ale ona určitě taky. Rychlé vedení mi pomohlo se uklidnit," řekla Bradyová, jež předchozí dva vzájemné duely s Putincevovou prohrála ve dvou setech. "Snažila jsem se myslet na to, že je to zápas prvního kola. Předtím jsem se vždycky přizpůsobila její hře, dneska jsem to ale nedovolila a byla agresivnější," dodala spokojeně.

O finále si zahraje buď proti předloňské vítězce Japonce Naomi Ósakaové, nebo proti krajance Shelby Rogersové, osmifinálové přemožitelce Kvitové.

Alexander Zverev je v semifinále US Open

Seth Wenig, ČTK/AP

Zverev podruhé v řadě v semifinále grandslamu

O dva roky mladší Němec se mezi poslední čtveřici na grandslamových turnajích dostal již letos v lednu na Australian Open.

V úterý v New Yorku sedmý hráč žebříčku po matném úvodu otočil zápas s Bornou Čoričem a Chorvata porazil 1:6, 7:6, 7:6 a 6:3.