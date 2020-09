Třikrát stál jeden míček od vítězství v prvním setu, ani jednou neuspěl. Vzápětí Novak Djokovič přišel o vlastní servis a jeho soupeř Pablo Carreňo Busta se dostal v osmifinále US Open do vedení 6:5. To bylo na světovou jedničku moc. Vztekle a nešťastně odpálený míček si to zamířil do krku čárové sudí. Rozhodnutí přišlo po pár minutách, Srb byl z turnaje vyloučen. Hlavní rozhodčí turnaje Soeren Frimel popsal, jak celý incident viděl on.