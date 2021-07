Zraněný obhájce titulu Dominic Thiem zpochybnil účast na US Open. V pravém zápěstí má natrženou šlachu, nejméně tři týdny ještě musí nosit ortézu a netuší, zda do New Yorku odletí. Pátý tenista světového žebříčku to přiznal v rozhovoru pro rakouskou televizi Sky Sports. Poslední grandslam sezony začne 30. srpna.

"Určitě to do US Open bude velmi těsné. Nemůžu nic zaručit ani slíbit. Návrat do New Yorku by byl sen, který ale bude složité zrealizovat," řekl sedmadvacetiletý Thiem.

Pravé zápěstí si zranil před jedenácti dny na turnaji ATP Tour na Mallorce. Přišel kvůli tomu už o probíhající Wimbledon.