Tenisté a tenistky budou mít na nadcházejícím US Open přístup k odborné psychologické péči. Pořadatelé grandslamového turnaje, který v New Yorku odstartuje v pondělí, v rámci iniciativy na podporu duševního zdraví rovněž pro hráče nově zřídili tiché místnosti, v nichž mohou najít klid a soukromí.

"Naším cílem je zajistit sportovcům stejnou dostupnost péče o duševní zdraví, jako je dostupná péče o vymknuté kotníky, a to bez jakékoliv stigmatizace," uvedl první místopředseda pořádající americké tenisové asociace USTA Brian Hainline.

"Problematika duševního zdraví se dostala do popřední během koronavirové pandemie, kvůli covidu-19 se mnoho lidí, sportovce nevyjímaje, potýkalo se zvýšeným stresem a emocemi," dodala ředitelka turnaje Stacey Allasterová.

V tenisovém světě rozdmýchala diskuse o psychickém zdraví sportovců úřadující šampionka US Open Naomi Ósakaová, když na květnovém Roland Garros odmítla chodit na tiskové konference. Později oznámila, že se před rozhovory s novináři potýká s návaly paniky a dlouhodobě bojuje s depresemi. Kvůli ochraně duševního zdraví pak z turnaje odstoupila a vynechala i Wimbledon.

Téma se znovu dostalo do popřední na olympijských hrách v Tokiu zásluhou americké gymnastky Simone Bilesové, která kvůli mentálnímu bloku vynechala většinu soutěží, do nichž se kvalifikovala. Nakonec nastoupila jen do finále na kladině a získala bronz.