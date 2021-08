Pátá háčka světového žebříčku Sofia Keninová a sedminásobná grandslamová šampionka Venus Williamsová jsou dalšími americkými tenisovými hvězdami, které se na poslední chvíli odhlásily z US Open. Dvaadvacetiletá vítězka loňského Australian Open Keninová má pozitivní test na koronavirus, přestože je očkovaná, jednačtyřicetiletou Williamsovou na kurty nepustí stejně jako její mladší sestru Serenu zranění.

"Nedávno jsem měla pozitivní test na covid-19. Naštěstí jsem očkovaná, takže mám jen mírné příznaky. I nadále jsou ale výsledky mých testů pozitivní, takže nebudu moci příští týden hrát na US Open," napsala Keninová na Twitteru. "Příští týdny chci věnovat tomu, abych se uzdravila a připravila se na podzimní turnaje," dodala tenistka, kterou navíc od Wimbledonu trápilo zranění nohy.

"Ne právě nejlepší zprávy od Sereny a ode mne. Ani já nebudu moci hrát na US Open. Je to obrovské zklamání, celé léto mám nějaké potíže s nohou a nedokázala jsem se z toho dostat," uvedla dvojnásobná vítězka US Open a někdejší světová jednička Venus Williamsová ve vzkazu na Instagramu.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Venus Williams (@venuswilliams)

Keninová a Venus Williamsová tak rozšířily seznam předních hráčů, kteří ze zdravotních důvodů vynechají poslední grandslam sezony. Vedle Sereny Williamsové se už dříve odhlásila Simona Halepová, sezonu ukončili Roger Federer, Rafael Nadal či obhájce titulu Dominic Thiem. Hrát v New Yorku nebude ani Milos Raonic.