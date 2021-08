Ruská tenistka Anastasia Pavljučenkovová vyřešila problémy s vízy, kvůli nimž nemohla minulý týden startovat na turnaji v Cincinnati, a bude se moci zúčastnit závěrečného grandslamu sezony US Open. Finalistka Roland Garros, kde podlehla Barboře Krejčíkové, nedostala včas povolení ke vstupu do Spojených států amerických po turnaji v Montrealu.

Anastasia Pavljučenkovová se těší na US Open.

"Stal se zázrak, mám víza," napsala na Twitteru třicetiletá Pavljučenkovová. "Děkuju za všechny zprávy podpory. Bylo to velmi stresující období a je hanba, že se sportovci stále musejí potýkat s těmihle nesmysly. Každopádně tahle bitva mimo kurt je za mnou a konečně jsem na cestě do New Yorku."

Olympijská vítězka ve smíšené čtyřhře Pavjučenkovová je na US Open 14. nasazenou a v prvním kole se střetne s domácí Alison Riskeovou.