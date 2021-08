Má tři grandslamové tituly, býval světovou jedničkou, ale do zápasu prvního kola US Open šel proti řeckému tenistovi Stefanosi Tsitsipasovi v roli jasného outsidera. Nakonec britský veterán Andy Murray nasazené trojce pořádně zatopil a podlehl až po tuhé pětisetové a téměř pětihodinové bitvě 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 4:6. Skotského patriota přibrzdila i poměrně bizarní záležitost.

Murray už nějaký čas má místo vlastního kyčelního kloubu kovovou náhradu, ale na kurtu předváděl svůj typický bojovný tenis se spoustou skvělého pohybu a favorizovaný Řek musel každý míček proti němu poctivě vydřít.

Náročnost duelu byla na 34letém Britovi zřetelně znát, protože se záhy začal výrazně potit. Extrémní vlhkost panující v New Yorku si na něm vybírala svoji daň.

V koncovce druhé sady uklouzl a spadl na zem. Podle všeho i proto, že měl propocené boty. Jenže tenhle neduh evidentně neměl jak vyřešit.

„Potřebuju nové boty," zařval zoufale směrem ke své lóži. „Ale žádné jiné boty nemám," přiznal zároveň, do jak svízelné situace se dostal.

Následně se snažil si na lavičce boty vysušit a ruchové mikrofony zachytily, jak dává sám sobě nemilosrdný kartáč. „Nejsi pořádně připravený, nepohlídáš si detaily."

Nad situací kroutil hlavou i televizní expert a někdejší světová jednička Jim Courier. „Tohle je fakt divné, že má s sebou jeden pár bot," divil se Američan.

Murray nakonec svůj boj prohrál a po zápase se zdál být hodně nasupený. Kromě propocených bot jej vytočilo chování soupeře, který podle jeho mínění nepřiměřeně protahoval „toaletní" pauzy.

Na ně si stěžoval sudímu už přímo na kurtu. „On podvádí. Podvádí! Záchod je hned za rohem. Co tam dělá pokaždé dvacet minut," rozčiloval se.

K tématu se pak vrátil i na tiskové konferenci. „Je (Tsitsipas) skvělý hráč. Ale ztratil jsem k němu respekt. Tak to cítím. Ale pokud si ostatní myslí, že je to úplně v pohodě, tak jsem možná jediný, kdo tady nemá rozum. Podle mě je to (Tsitsipasovy dlouhé přestávky) nesmysl," zlobil se Murray na tiskové konferenci.

Řek se ale jeho nařčením bránil.

„Pokud mi chce (Murray) něco říct, tak bychom si to asi měli vyřídit osobně mezi sebou, abychom pochopili, o co jde. Nemyslím si, že jsem porušil jakékoliv pravidlo. Nevím, jak se na kurtu cítí můj soupeř, když hraju zápas, to opravdu není pro mě priorita. Pokud hraji podle pravidel a ATP říká, že je to tak fér, tak je podle mě vše v pořádku. A proti němu (Murraymu) vůbec nic nemám," hájil se Tsitsipas s tím, že co se přestávek a odchodů z kurtu týče, jen využil možnosti, které pravidla nabízí.