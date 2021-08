Německý tenista Alexander Zverev vstoupil do grandslamového US Open bezrpoblémovou výhrou 3:0 na sety nad domácím Samem Querreyem. V New Yorku naopak hned po prvním utkání končí Begičan Goffin, nasazený jako číslo 27, a Rus Chačanov, turnajová pětadvacítka. Rus padl po pětisetové bitvě, Goffin prohrál 0:3 na sety.

Čtvrtý nasazený Zverev navázal na výhry z Tokia a v Cincinnati a Američana Sama Querreyho porazil 6:4, 7:5 a 6:2. Připsal si už dvanáctý vyhraný zápas v řadě.

"Doufám, že za dva týdny budu mít sérii osmnácti vyhraných zápasů," řekl sebevědomě Zverev, že by se rád na US Open dočkal prvního grandslamového titulu. Znamenalo by to, že překazí světové jedničce Novaku Djokovičovi ze Srbska útok na kalendářní Grand Slam. "Novak může psát historii, ale my mladí mu stojíme v cestě a jsem na tu výzvu připraven."

Už loni málem Zverev US Open vyhrál. Ve finále s Rakušanem Dominikem Thiemem byl dva míče od výhry, ale čtyřhodinovou bitvu nakonec prohrál. "Pořád to mám v paměti, bohužel to nevyšlo. Jsem moc rád zpět a je skvělé, že jsou tady fanoušci, kteří mi loni chyběli."

Bencicová, která ve finále olympiády porazila Markétu Vondroušovou, porazila v prvním kole Arantxu Rusovou z Nizozemska dvakrát 6:4. Semifinalistce US Open z roku 2019 Benciové se díky zlatu z Tokia hraje lépe. "Jsem uvolněná a cítím se moc dobře," pochvalovala si.

Návrat na US Open zvládla Bartyová. Australanka loni nepřijela kvůli koronaviru a nyní zdolala Rusku Věru Zvonarevovou 6:1 a 7:6. "Byla jsem zklamaná, že jsem loni nemohla přijet. Je skvělé být zpět a hrát před fanoušky, kteří jsou úžasní," řekla Bartyová na kurtu.

US OPEN (tvrdý povrch, 57,5 milionu dolarů): Muži: Dvouhra - 1. kolo: Escobedo (USA) - Cuevas (Urug.) 6:1, 6:3, 6:1 McDonald (USA) - Goffin (27-Bel.) 6:2, 7:5, 6:3. Bublik (31-Kaz.) - Hanfmann (Něm.) 6:0, 4:6, 6:2, 6:1 Ramos (Šp.) - Pouille (Fr.) 6:1, 5:7, 5:7, 7:5, 6:4 Basilašvili (Gruz.) - Korda (USA) 6:2, 2:1 skreč A. Zverev (4-Něm.) - Querrey (USA) 6:4, 7:5, 6:2 Hurkacz (10-Pol.) - Gerasimov (Běl.) 6:3, 6:4, 6:3 Karacev (21-Rus.) - Munar (Šp.) 7:5, 1:6, 6:3, 6:2 Opelka (22-USA) - Kwon Sun-u (Korea) 7:6 (7:3), 6:4, 6:4 Harris (JAR) - Chačanov (25-Rus.) 6:4, 1:6, 4:6, 6:3, 6:2 Nišikori (Jap.) - Caruso (It.) 6:1, 6:1, 5:7, 6:3 Musetti (It.) - Nava (USA) 6:7 (5:7), 6:4, 6:1, 6:3 Kudla (USA) - Djere (Srb.) 6:4, 3:6, 7:5, 7:6 (7:4) Ženy: Dvouhra - 1. kolo: Bencicová (11-Švýc.) - Rusová (Niz.) 6:4, 6:4 Badosaová (24-Šp.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:4, 6:3 Trevisanová (It.) - Vandewegheová (USA) 6:1, 7:5 Anisimovová (USA) - Dijasová (Kaz.) 7:5, 6:2 Sakkariová (17-Řec.) - Kosťuková (Ukr.) 6:4, 6:3 Martičová (30-Chor.) - Galfiová (Maď.) 6:3, 6:2 Čang Šuaj (Čína) - Baptisteová (USA) 6:3, 6:4 Tomljanovicová (Austr.) - Volynetsová (USA) 6:3, 6:1. Bartyová (1-Austr.) - Zvonarevová (Rus.) 6:1, 7:6 (9:7) Gračovová (Rus.) - Parrizasová (Šp.) 5:7, 6:0, 6:2 Raducanuová (Brit.) - Vögeleová (Švýc.) 6:2, 6:3 Ferrová (Fr.) - Hibinová (Jap.) 6:1, 6:4 Tausonová (Dán.) - Burelová (Fr.) 7:5, 6:0

