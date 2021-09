V prvním setu bylo utkání Vondroušové s Kasatkinovou za stavu 2:2 asi na půl hodinu přerušeno kvůli dešti. "Byla to docela krátká pauza, bylo to docela v pohodě," řekla Češka. Po návratu na kurt při jedné z výměn v mrholení podklouzla, spadla a odřela si pravé koleno. "Je to dobrý," ujistila a v dlouhých výměnách pak méně chybovala a od stavu 2:3 získala čtyři hry v řadě.

Posléze se role obrátily, více kazila Vondroušová a většinou soupeřku doháněla. Brejk z první hry druhého setu získala zpět a šanci měla za stavu 4:3. "Při brejkbolu jsem ale zkazila return a ona pak byla lepší," řekla Vondroušová, která o set přišla, když si neudržela servis na 4:5.

V rozhodujícím třetím dějství levou rukou hrající sokolovská rodačka dokázala dvakrát smazat ztrátu podání. Od stavu 2:2 bojovala i s křečemi v břiše. "Bolelo to, když jsem dopadala po servisu, ale nebylo to nic hrozného. Neomezovalo mě to," uvedla. Na brejk na 2:3 už se jí reagovat nepovedlo a zápas ztratila za dvě a čtvrt hodiny. "Byl to dobrý zápas z obou stran," zhodnotila.