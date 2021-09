Česká tenistka Kateřina Siniaková prohrála ve 2. kole dvouhry na grandslamovém US Open s Řekyní Marií Sakkariovou 4:6 a 2:6. Do hry o třetí kolo ve Flushing Meadows jdou ještě další tři Češky. Petra Kvitová v českém derby přehrála kvalifikantku Kristýnu Plíškovou na kurtu Louise Armstronga, když zvátězila 7:6, 6:2. Letos poprvé si na grandslamu zahraje 3. kolo. Do hry půjde i turnajová čtyřka Karolína Plíšková, ta uzavře program na hlavním dvorci Arthura Ashe. Zápas můžete sledovat v podrobné online reportáži na Sport.cz.