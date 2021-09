19:54

Bartyová postupuje do 3. kola US Open

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku Ženy: Dvouhra - 2. kolo: Bartyová (1-Austr.) - Tausonová (Dán.) 6:1, 7:5, Bencicová (11-Švýc.) - Trevisanová (It.) 6:3, 6:1, Gračovová (Rus.) - Badosaová (24-Šp.) 6:4, 6:4, Kontaveitová (28-Est.) - Teichmannová (Švýc.) 6:4, 6:1, Sorriberová (Šp.) - Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 6:1, 6:3, Raducanuová (Brit.) - Čang Šuaj (Čína) 6:2, 6:4.