Djokovič utkání s Griekspoorem dominoval od začátku do konce. "Přišel jsem na kurt správně koncentrovaný, lépe než v prvním kole, což bylo důležité. Jsem spokojený s úrovní své hry. Vše jde správným směrem," řekl letošní vítěz Australian Open, Roland Garros i Wimbledonu.

Jedinou komplikací tak byl neklidný fanoušek na dvorci Arthura Ashe. Ve druhém setu hlučel při hře, Djokovič pokazil smeč a přišel poprvé a naposledy v utkání o servis. Na diváka se do hlediště přísně podíval, v následujícím gamu vzal soupeři servis a sadu jistě vyhrál.

"Ten člověk dělal hluk, křičel při hře už předtím, než jsem smečoval. Byl to důležitý míč. A potom to dělal taky. Nebylo to od něj hezké," stěžoval si Djokovič a dodal: "Rozumějte mi, mám rád show, fanoušky, muziku, ale on rušil pořád a pořád a moc dobře věděl, co dělá."

Ve třetím kole se Djokovič v New Yorku utká s Japoncem Keiem Nišikorim, s kterým má bilanci 17:2 a naposledy s ním prohrál právě na US Open v semifinále v roce 2014. "Je to nejrychlejší a nejtalentovanější hráč, jakého jsem kdy v kariéře viděl," řekl Djokovič.

Bartyová a Bencicová postoupily

Světová jednička Ashleigh Bartyová a olympijská šampionka Belinda Bencicová postoupily na tenisovém US Open bez ztráty setu do třetího kola. Australská vítězka Wimbledonu potvrdila roli favoritky proti Claře Tausonové a osmnáctiletou Dánku porazila 6:1, 7:5. Švýcarka Bencicová přehrála Italku Martinu Trevisanovou 6:3, 6:1.

Nezaváhal ani zlatý olympijský medailista z Tokia a loňský finalista US Open Alexander Zverev. Čtvrtý nasazený Němec se s Albertem Ramosem zdržel na kurtu jen 74 minut, španělského soupeře rozdrtil 6:1, 6:0, 6:3 a vítěznou sérii prodloužil o 13. zápas.

Bartyová, jež minulý týden ovládla generálku v Cincinnati, v úvodním setu na kurtu dominovala, ve druhém s ní ale Tausonová při premiéře v New Yorku držela krok. Za stavu 3:5 odvrátila mečbol a vyrovnala na 5:5, koncovku ale zvládla lépe Australanka.

Jedenáctá nasazená Bencicová mohla Trevisanovou ve druhém setu vyprovodit kanárem, za stavu 5:0 ale nevyužila dva mečboly. Třetí proměnila až v dalším gamu čistou hrou při svém podání.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku Muži: Dvouhra - 2. kolo: Opelka (22-USA) - Musetti (It.) 7:6 (7:1), 7:5, 6:4 A. Zverev (4-Něm.) - Ramos (Šp.) 6:1, 6:0, 6:3 Berrettini (6-It.) - Moutet (Fr.) 7:6 (7:2), 4:6, 6:4, 6:3 Seppi (It.) - Hurkacz (10-Pol.) 2:6, 6:4, 6:4, 7:6 (8:6) Basilašvili (Gruz.) - Cressy (USA) 7:6 (7:3), 6:3, 7:5 Ivaška (Běl.) - Pospisil (Kan.) 6:3, 6:4, 7:6 (7:5) Otte (Něm.) - Kudla (USA) 6:4, 6:4, 6:2 Harris (JAR) - Escobedo (USA) 6:4, 6:4, 6:2. Ženy: Dvouhra - 2. kolo: Bartyová (1-Austr.) - Tausonová (Dán.) 6:1, 7:5 Bencicová (11-Švýc.) - Trevisanová (It.) 6:3, 6:1 Gračovová (Rus.) - Badosaová (24-Šp.) 6:4, 6:4 Kontaveitová (28-Est.) - Teichmannová (Švýc.) 6:4, 6:1 Sorriberová (Šp.) - Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 6:1, 6:3 Raducanuová (Brit.) - Čang Šuaj (Čína) 6:2, 6:4 Šwiateková (7-Pol.) - Ferrová (Fr.) 3:6, 7:6 (7:3), 6:0 Pavljučenkovová (14-Rus.) - Schmiedlová (SR) 6:2, 5:7, 6:2 Minnenová (Belg.) - Samsonovová (Rus.) 6:4, 6:4 Kerberová (16-Něm.) - Kalininová (Ukr.) 6:3, 6:2 Pegulaová (23-USA) - Doiová (Jap.) 6:3, 6:2

