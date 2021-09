Tenistka Barbora Krejčíková se v pátek pokusí o další kolo vylepšit své maximum při debutu v hlavní soutěži US Open. O postup do osmifinále se v New Yorku utká s Kamillou Rachimovovou z Ruska. Jejich duel na třetím největším kurtu Grandstand začne přibližně v 19:35 hodin a v podrobné online reportáži ho můžete sledovat na Sport.cz.

Rachimovová, až 134. hráčka žebříčku, se do soutěže dostala až jako poražená z kvalifikace.

"Je to hráčka, která nemá co ztratit. Dostala dobrou šanci. Nebojí se. Bude to náročný, ale já mám radost, že jsem tady při debutu ve třetím kole. Zkusím na to navázat, půjdu bojovat o další vítězství," řekla Krejčíková po postupu do 3. kola.