V sobotu budou v akci na grandslamovém US Open i dvě české hvězdy Petra Kvitová a Karolína Plíšková. Ty se pokusí napodobit Barboru Krejčíkovou a postoupit v New Yorku do osmifinále. Turnajová desítka Kvitová zahájí od 18:00 SELČ sobotní program na kurtu Arthura Ashe. Čtyřka Plíšková se představí později, jako třetí na Grandstandu. Oba zápasy můžete sledovat v podrobných online reportážích na Sport.cz. Celý turnaj vysílá Eurosport.