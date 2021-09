Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová se stala první čtvrtfinalistkou US Open. V New Yorku ji nedokázala zastavit ani bývalá světová jednička Simona Halepová z Rumunska. Šestadvacetiletá Svitolinová zvítězila 6:3, 6:3 a na posledním grandslamu roku ještě neztratila set. Její další soupeřkou bude mladá Kanaďanka Leylah Fernandezová, Fernandezová, jež po nečekaném vítězství nad obhájkyní titulu Naomi Ósakaovou vyřadila další bývalou vítězku turnaje Angelique Kerberovou. O čtrnáct let starší německou soupeřku a světovou sedmnáctku porazila den před 19. narozeninami 4:6, 7:6, 6:2.