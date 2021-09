Švýcarská tenistka Belinda Bencicová se raduje po postupu do čtvrtfinále US Open.

Čtyřiadvacetiletá Bencicová, jež před pěti týdny v Tokiu v boji o olympijské zlato zdolala Markétu Vondroušovou a po prohře s jinými Češkami Barborou Krejčíkovou a Kateřinou Siniakovou brala i deblové stříbro, si ve čtvrtfinále US Open zahraje proti teprve 18leté britské teenagerce Emmě Raducanuové. Ta začala grandslam v kvalifikaci, v osmifinále pak zdolala domácí tenistku Shelby Rogersovou hladce 6:2, 6:1. Přitom právě tato Američanka zastavila o kolo dříve světovou jedničku Ashleigh Bartyovou.

Vyřazená Šwiateková je jedinou tenistkou, která se letos na všech čtyřech grandslamech dostala do čtvrtého kola.

O postup do čtvrtfinále US Open bude v pondělí v New Yorku hrát i Karolína Plíšková. Na Grandstandu přijde její duel s Anastasií Pavljučenkovovou z Ruska na řadu nejdříve o půlnoci SELČ. Mezi nejlepší osmičkou už je také Krejčíková.

Zverev natáhl vítěznou šňůru

Loňský finalista US Open Alexander Zverev je po výhře nad Italem Sinnerem ve čtvrtfinále. Německý tenista a další šampion z OH vyhrál již 15. zápas v řadě. Příštím soupeřem čtvrtého hráče světového žebříčku bude Jihoafričan Lloyd Harris, jenž otočil zápas s Američanem Reillym Opelkou.

Čtyřiadvacetiletý Zverev drží vítěznou sérii od tokijských her přes zisk titulu v Cincinnati. "Od začátku do konce to byl zápas na vysoké úrovni. Jsem šťastný, že jsem bez ztráty setu pořád v turnaji, a natěšený, co mě ještě čeká," řekl Zverev.