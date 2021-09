Kanaďanka Leylah Fernandezová v euforii po postupu do finále US Open.

Fernandezová posílala z New Yorku domů jednu favoritku za druhou. Po obhájkyni titulu Naomi Ósakaové, šampionce z roku 2016 Angelique Kerberové a nasazené pětce Elině Svitolinové se v epické třísetové bitvě vypořádala i se světovou dvojkou Arynou Sabalenkovovu.

Sportovní začátky přitom neměla vůbec jednoduché. V sedmi letech dceru bývalého fotbalisty Ekvádoru a Filipínky vyřadili z mládežnického programu v Quebeku. Po triumfu nad Sabalekou prozradila, že ji od snah o kariéru profesionální tenistky zrazovali i ve škole.

„Hodně lidí pochybovalo o mně, mojí rodině i o mých snech. Všichni mi říkali, že ze mě profesionální tenistka nikdy nebude. Že bych s tím měla přestat a věnovat se škole. Pamatuji si jednu učitelku, jak mi říkala, ať s tenisem přestanu, že to nikam stejně nedotáhnu. Je to vtipné, ale tehdy to pro mě sranda rozhodně nebyla," prozradila rodačka z Montrealu.

„Jsem ale ráda, že mi to řekla, protože od té doby mám každý den tu její frázi v hlavě a říkám si: ´Nevzdám to, budu bojovat a ukážu, že na vše, o čem jsem snila, dosáhnu´," uvedla aktuálně 73. hráčka světa.

Úspěchy už slavila v juniorské kategorii, v níž se předloni dostala do finále Australian Open a následně triumfovala na Roland Garros. Letos už vybojovala premiérový titul mezi profesionálkami v mexickém Monterrey. Teď může přidat i trofej z grandslamového turnaje.

„Hlavně si tu užívám velkou zábavu. Chci předvádět hru pro fanoušky, aby si to užívali. Jsem ráda, že publikum miluje to, co předvádím. Je to úplně magické," rozplývala se 168 centimetrů vysoká hráčka.