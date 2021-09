Ruský tenista Daniil Medveděv postoupil po roční pauze podruhé v kariéře do finále US Open. Druhý hráč světa dnes v New Yorku splnil proti Félixi Augeru-Aliassimeovi roli favorita a Kanaďana hrajícího první grandslamové semifinále porazil za dvě hodiny 6:4, 7:5 a 6:2. Američan Rajeev Ram a Brit Joe Salisbury vyhráli ve čtyřhře a po loňském Australian Open získali druhý společný grandslamový titul. Ve finále porazili 3:6, 6:2, 6:2 britsko-brazilskou dvojici Jamie Murray, Bruno Soares.