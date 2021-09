Srbský tenista Novak Djokovič udolal v pětisetové bitvě Alexandera Zvereva a po postupu do finále US Open jej dělí poslední výhra od zisku kalendářního grandslamu i rekordní 21. trofeje z těchto turnajů. Lídr světového žebříčku nad Němcem zvítězil 4:6, 6:2, 6:4, 4:6 a 6:2. V nedělním finále v New Yorku čeká Djokoviče druhý nasazený Rus Daniil Medveděv.

"Zbývá už jen jeden zápas. Dám do toho své srdce, duši, tělo i hlavu. Příští zápas budu brát tak, jako by to byl můj poslední v kariéře," prohlásil čtyřiatřicetiletý Djokovič poté, co Zvereva porazil po třech hodinách a 38 minutách. Oplatil mu tak šest týdnů starou porážku ze semifinále olympijského turnaje v Tokiu.

Získat kalendářní grandslam může Djokovič jako první tenista po 52 letech a třetí v historii. Dosud to dokázali jen v roce 1938 Američan Don Budge a dvakrát Australan Rod Laver v letech 1962 a 1969. V součtu s únorovým Australian Open, červnovým Roland Garros a červencovým Wimbledonem vyhrál rodák z Bělehradu letos na grandslamech i 27. zápas.

"Alexander je velký šampion. Je to někdo, koho obdivuju na hřišti i mimo něj," složil Zverevovi poklonu. "Věděli jsme, že nás čeká velká bitva. Díky moc vám divákům za dosud nejlepší atmosféru na turnaji. Pro tyto okamžiky žijeme, to jsou ty jedinečné příležitosti, o kterých každý den sníme," dodal.

US Open má Djokovič šanci vyhrát počtvrté. Do finále se ve Flushing Meadows dostal podesáté, celkově ho čeká 31. grandslamové finále, čímž vyrovnal Federerův rekord. Pokud získá jednadvacátou trofej, odpoutá se od Federera i Rafaela Nadala.

S pětadvacetiletým Medveděvem se naposledy utkal letos ve finále v Melbourne a vyhrál ve třech setech. Celkově vede vzájemnou bilanci srbský favorit 5:3. Ruský tenista v semifinále přehrál Félixe Augera-Aliassima z Kanady 6:4, 7:5 a 6:2.

Nedělní boj o titul na US Open začne ve 22:00 SELČ. Mužské finále tak obstarají dva nejvýše nasazení hráči, zatímco ženské má velmi nečekané obsazení. O premiérový grandslamový titul se totiž dnes střetnou devatenáctiletá Kanaďanka Leylah Fernandezová a o rok mladší Britka Emma Raducanuová, jež je první grandslamovou finalistkou z kvalifikace.