Emmu Raducanuovou katapultoval triumf na US Open do úplně nových sfér. Co ale její triumf znamená pro ženský tenis.

Pravdou je, že z ženského tenisu se stává s pozvolným odchodem stálice Sereny Williamsové ze scény čím dál větší chaos. Za poslední čtyři roky dokázala vyhrát více než jeden grandslamový titul jen Naomi Ósakaová, kterou ale v poslední době ničí psychické problémy.

Na turnajích velké čtyřky čeká na favoritky nezřídka šokující vyřazení. Vrcholem tohoto trendu je právě nedávný triumf Raducanuová, který podle někdejší vítězky US Open a současné uchazečky o vstup do mezinárodní tenisové Síně slávy Flavie Pennettaové není pro tento sport dobrý.

„Tohle se mi nelíbí. To, co se děje teď, je podle mého názoru velká diskontinuita, která neznamená pro tenis nic dobrého," pustila se Italka, která vyhrála US Open z pozice 26. hráčky světa, do kritiky v listu Corriere della Sera.

„V mojí éře by se nikdy nemohlo stát, aby mladá holka z kvalifikace jako Emma Raducanuová, vyhrála US Open," pokračovala 39letá bývalá tenistka.

„Chybí tomu charisma, ženský tenis se tak velmi těžce prodává," dodala Pennettaová.

Raducanuová od New Yorku hrála jediný turnaj v Indian Wells, kde vypadla hned v prvním kole. Z Moskvy se následně omluvila a znovu by měla nastoupit až na konci října v rumunské Kluži.

Sympatické teenagerce se každopádně z osobního hlediska povedla v New Yorku nevídaná věc, která ji katapultovala do zcela nepoznaného světa.

Za titul vydělala v přepočtu zhruba 54 milionů korun a zároveň si řekla o nové lukrativní sponzorské kontrakty, které uzavřela se značkami typu Tiffany nebo Dior. Na instagramovém účtu jí také skokově přibyly dva miliony sledujících.