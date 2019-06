Unikát: od kriketu na tenisový vrchol. Neskutečná cesta, říká jednička

Když se v květnu 2016 přihlásila do kvalifikace turnaje v Eastbourne, měla za sebou dvouletou pauzu, kdy nehrála oficiální zápas. Nyní je 27. hráčkou v čele ženského profesionálního okruhu, kde vystřídala Japonku Naomi Ósakaovou.

„Pro mě a můj tým to byla neskutečná cesta. Začali jsme před třemi lety vlastně z ničeho," jihla Bartyová s trofejí z Birminghamu, díky které se posunula na vrchol. Vzhledem ke globální popularitě tenisu se rodačka z Queenslandu zařadila po bok nejslavnějších Australanek: herečky Nicole Kidmanové nebo zpěvačky Kylie Minoque.

Australanka Ashleigh Bartyová, vítězka turnaje v Birminghamu, je novou tenisovou světovou jedničkou.

Carl Recine, Reuters

Když po US Open 2014 Bartyová oznámila, že si dává od tenisu pauzu, byl to pro mnohé šok. Zázračné dítě australského tenisu vyhrálo už v patnácti letech wimbledonskou juniorku. „Byla jsem ale z toho kolotoče vyčerpaná, potřebovala jsem zkrátka nějakou dobu žít normálně," vysvětlovala později.

Ze sportovního prostředí ale úplně nevypadla, jelikož se úspěšně věnovala kriketu. „Na prvním tréninku s pálkou neminula míček," vybavil si kouč Andy Richards. Po necelých dvou letech se pak vrátila k tomu, co jí šlo ještě líp. Při comebacku vyhrála šest zápasů v řadě a posunula se na 623. místo světa. Pak přidala body i v Nottinghamu a začala se odvíjet její druhá tenisová kariéra.

Zpestřila si ji v deblu, v němž společně s Američankou Vandewegheovou ovládly loňské US Open. Ale nevyužít singlový potenciál by byl hřích. Značkový úder Bartyové, to je bekhendový čop na zadní lajnu. Brzy s ním začala děsit soupeřky, o čemž by mohla vyprávět i poražená finalistka z letošní Paříže Markéta Vondroušová. Australanka navíc díky čtyřhře uplatňuje na síti bleskurychlé reflexy a cit pro voleje.

Říká se, že když hrajete s Bartyovou, která je ve formě, je to, jako kdybyste čelili tisícovce problémů. „V deblech získala sebevědomí, má velice pestrou hru, kterou taky výborně využívá," řekl Právu po finále Roland Garros bývalý kouč Jan Kukal.

„Hraju trochu jinak než většina holek. S týmem jsme se na téhle jedinečnosti snažili hodně zapracovat," prohlásila Bartyová, která nedělá moc velké rozdíly mezi povrchy. Vyhrála letos na betonu v Miami, na pařížské antuce a po travnatém triumfu v Birminghamu chce ukázat svou formu i ve Wimbledonu.

Skupinka hráček, která po vítězství na French Open vzápětí uspěla i v All England Clubu, není veliká: Serena Williamsová, Steffi Grafová, Martina Navrátilová, Chris Evertová a slavná krajanka Bartyové Margaret Courtová. Třiadvacetiletá Australanka má na to, aby se tato sešlost výjimečných rozrostla o šesté jméno.