Wimbledon přišel o další hvězdu. Kvůli zranění se musela odhlásit vítězka Turnaje mistryň

Další omluvenka dorazila do Wimbledonu. Poté, co se z turnaje odhlásila letošní raketa Bianca Andreescuová, přišel grandslam o další hvězdu. Nezahraje si tady ani loňská čtvrtfinalistka Dominika Cibulková. Slovenská tenistka si totiž nedávno obnovila zranění achillovky. „Je mi to líto, ale bohužel nemůžu hrát na nejvyšší úrovni,“ napsala Cibulková na sociální sítě.