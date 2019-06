Královna Serena znovu zazáří. Slavný Wimbledon ozdobí unikátním kouskem

Nenudí. Ani na okamžik. Serena Williamsová se do středu zájmu dostane i ve Wimbledonu. Třiadvacetinásobná grandslamová šampionka si žádné divoké módní výstřelky na nejslavnějším turnaji světa dovolit nemůže. Svou cestu, jak zaujmout, si však tenisová královna stejně našla. A je to opravdu stylové.

Už jen desítky hodin zbývají do začátku nejslavnějšího turnaje světa. V pondělí startuje první kolo Wimbledonu a fanoušci se již nyní můžou těšit na výbornou podívanou. Získá Roger Federer svůj 21. grandslamový vavřín, či naváže na svůj triumf z French Open Rafael Nadal? Anebo snad obhájí titul Novak Djokovič?

Hodně zajímavou podívanou bez výraznější favoritky slibuje i ženská část pavouka. A pro české fanoušky dvojnásob. Jako tradičně však bude největší pozornost upřena na sedminásobnou wimbledonskou šampionku Serenu Williamsovou.

A sedmatřicetiletá legenda na sebe upoutá pozornost nejen silou své osobnosti a tradičně kvalitním hrou. Na slavné kurty totiž vyrazí i s unikátní broží od svého sponzora, která bude posázena 34 krystaly od Swarovskiho.

Serena Williamsová své fanoušky potěší originálním kouskem

Twitter

Počet čtyřiatřiceti krystalů není náhodný. Označuje totiž věk, kdy slavná Američanka naposledy ovládla Wimbledon. Stalo se tak v roce 2016, kde ve finále porazila Angelique Kerberovou.

"Brož pro Williamsovou byla navržena tak, aby samotná Serena měla pocit, že něco takového by si klidně ráda vzala i její babička. Samozřejmě jsme vše upravili do moderního vzhledu tak, aby to bylo optimální právě pro ni," říká designér společnosti Abby Swancutt.

Serena Williamsová se v tomto oblečení cítila jako superhrdinka.

Twitter

Vrcholem je "kočičí oblek"

Americká legenda se na kurtech naposledy objevila na Roland Garros, kde vypadla ve třetím kole s krajankou Keninovou. Fanoušky zaujala šaty bez rukávů s bílo-černými pruhy a nápisy ve francouzštině, které v překladu znamenají matka, šampionka, královna či božská.

Její vrcholný kousek spadá také do Paříže, kde se v roce 2018 prezentovala památným outfitem, v tzv. "kočičím obleku".